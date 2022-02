Green pass, cosa cambia dal 1° febbraio per attività commerciali, banche e uffici - Riviera24

Imperia. Da oggi, 1°febbraio, entrano in vigore nuove regole legate al green pass. Per potersi recare in libreria, alle poste, in banca o in alcuni uffici pubblici, sarà necessario esibire il green pass o il green pass base, che si ottiene con il tampone.

Il green pass sarà richiesto anche per entrare in alcuni negozi e attività, come quelle dei centri commerciali. Da oggi inoltre cambia la durata della certificazione verde e scatta la “multa” per gli over 50 che non hanno effettuato la prima dose di vaccino anti Covid.

Nella nostra intervista un esempio di come cambia lo scenario da oggi e di come i commercianti si preparano ad affrontare la situazione in provincia di Imperia.