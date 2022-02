Grande partecipazione alla manifestazione per la pace in Ucraina ad Imperia - Riviera24

Dai frati ai comunisti, dai bambini agli anziani, dagli italiani agli ucraini ai peruviani, dalle associazioni ai singoli cittadini: oggi pomeriggio un gran numero di imperiesi manifesta la propria contrarietà alla guerra in Ucraina con una manifestazione che unisce trasversalmente tutta la popolazione in ogni sua sfaccettatura.

L’appuntamento era oggi pomeriggio alle 18:00 in piazza De Amicis dove i manifestanti si sono radunati in gran numero per gridare il proprio no alla guerra; non solo quindi una denuncia dell’invasione russa ma un rifiuto categorico della violenza in tutte le sue forme come soluzione delle contese fra popoli e stati.

Questo evento però non è fine a se stesso ma è stato un modo per rilanciare e pubblicizzare le numerose iniziative concrete di aiuto al popolo ucraino (come ad esempio raccolte di farmaci e beni di prima necessità) che in questi giorni sono fiorite spontaneamente nella città e a cui tantissimi cittadini stanno aderendo.