Gli appuntamenti della chiesa Valdese nel ponente ligure - Riviera24

Imperia. Nel mese di febbraio la chiesa Valdese nel ponente ligure organizzerà diversi appuntamenti.

Come riportato da “Il Candeliere“, si terranno Studi Biblici: “La Cena del Signore: nel NT, nel dibattito tra i Riformatori e nel contesto ecumenico”

• venerdì alle 10,30 in presenza a Imperia

• lunedì alle 17 in presenza a Sanremo e su Zoom.

Ecco il calendario dei culti a Sanremo (ore 9,30), a Imperia (ore 11/11.15), a Bordighera (ore 17) nel mese di febbraio:

Domenica 6: Past. J. Terino, Comunità, Past. J. Terino

Domenica 13: Past. J. Terino, Past. J. Terino *, Past. J. Terino

Domenica 20: h 10,30 a Bordighera *, Comunità, Culto XVII Feb al mattino.

Domenica 27: Past. J.Terino, Past. J. Terino, Past. J. Terino

Ecco il calendario dei culti a Sanremo (ore 9,30), a Imperia (ore 11/11.15), a Bordighera (ore 17) nel mese di marzo:

Domenica 6: Culto a Mentone, Comunità

Domenica 13: Past. J. Terino, Past. J. Terino *, Past. J. Terino

Domenica 20: Comunità, Past. J. Terino, Comunità

Domenica 27: Past. J. Terino, Past. J. Terino, Past. J. Terino.