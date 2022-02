Giornate di formazione con il Torino per gli istruttori della Polisportiva Vallecrosia Academy

Vallecrosia. Due giornate di formazione con il Torino Fc Academy per gli istruttori della Polisportiva Vallecrosia Academy.

Venerdì e sabato si sono infatti tenute sessioni di formazione, presiedute dal direttore generale del Torino Fc Academy Teodoro Coppola, rivolte ai tecnici biancorossi. Allo ‘Zaccari’ a Camporosso il responsabile del Torino Fc Academy ha potuto osservare tutti gli istruttori sul campo durante gli allenamenti, presentare le linee guida ed esporre le varie tipologie di insegnamento.

La Polisportiva Vallecrosia Academy, affiliata al Torino Academy Fc da diversi anni, crede molto nel progetto proposto: «Sono in continuo aggiornamento le tipologie di insegnamento, sempre in linea con le nuove tecniche calcistiche, per poter offrire ai tesserati tecnici formati e al passo con il calcio professionistico».