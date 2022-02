Sanremo. «Sono felicissimo di questo risultato, è un bellissimo podio con tre generazioni diverse. Sono felice di essere stato in loro compagnia, non me lo sarei mai immaginato».

Con queste parole Gianni Morandi commenta il terzo posto al 72° Festival di Sanremo con “Apri tutte le porte“, brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti.

«Il momento più bello? É stato durante la serata delle cover con Jovanotti, è stata una carica bellissima, mi ha esaltato, mentre il momento più duro è stato il primo giorno, non sapendo come pubblico a casa e in teatro avrebbero preso la mia canzone, è sempre l’inizio che fa più paura – afferma Morandi – . Ricorderò questa settimana come una canzone che parte piano piano e poi prende il volo, non è più nostra, ma è della gente, sentirla cantare per strada è una grandissima soddisfazione».

«Il brano di Mahmood e Blanco è fantastico», ha dichiarato l’eterno ragazzo in merito a “Brividi“, canzone vincitrice della kermesse canora.

A Gianni Morandi è stato assegnato anche il premio della sala stampa Lucio Dalla:

