Gianni Morandi «Abbiamo tutti voglia di far entrare il sole dopo due anni di pandemia»

Sanremo. Gianni Morandi torna al Festival di Sanremo, con una canzone scritta per lui da Lorenzo (Jovanotti) e un entusiasmo palpabile. «A me piace rischiare, ributtarmi in gara a Sanremo mi ha dato una scossa straordinaria. E’ una fortuna poter sperimentare ed essere un interprete» così Gianni Morandi commenta la sua partecipazione alla kermesse.

In gara con la canzone “Apri tutte le porte” Gianni è uno degli artisti più amati dal pubblico e lo ha dimostrato con una performance piena di energia, come lui stesso descrive: «Abbiamo tutti voglia di far entrare il sole dopo due anni di pandemia. Nella vita si fanno tante scelte, quando a noi cantanti anni ’70 si chiuse la porta, pensavamo non si sarebbe più aperta. Poi la fortuna mi ha assistito ancora e sono ripartito un’altra volta. Tante cose le ho sbagliate ma gli errori ti fanno arrivare dove sei. Essere ancora qui è una bella soddisfazione».

Un rapporto travagliato con i social, che il cantante bolognese descrive come fondamentale «Non bisogna essere sgarbati con nessuno e rispondere a tutti; con la gentilezza la gente cambia idea, io ho una pagina che seguo personalmente ed è un contatto che mi piace molto. Il pubblico è la parte più importante del mio lavoro: il momento della verità è quando sei su un palco. Ho fatto oltre 3000 concerti nella mia vita e quello rimane un momento magico. Finché ce la faccio voglio stare in mezzo alla gente. La musica ci aiuta a ripartire e tuti i giovani che sono sul palco danno la forza per ricominciare. Se qualcuno mi chiedesse di partecipare insieme ad uno dei ragazzi io lo farei volentieri».

Cosa dice Lorenzo dell’esibizione sul palco dell’Ariston? Ovviamente «Stai andando forte».