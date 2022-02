Gabriella Ismarro nuovo membro dell’Istituto regionale per la floricoltura di Sanremo

Liguria. Gabriella Ismarro è entrata a far parte dell’Istituto Regionale per la Floricoltura. Con 17 voti a favore, 7 bianche e 2 nulle, ieri il consiglio regionale, come riportato da Ivg, ha nominato l’ex primo cittadino balestrinese rappresentante di Regione Liguria nell’istituto regionale. L’elezione è avvenuta con voto a scrutinio segreto.

L’Istituto Regionale per la Floricoltura (IRF) di Sanremo è un ente strumentale della Regione Liguria il cui scopo è favorire lo sviluppo economico e la competitività del sistema delle imprese florovivaistiche liguri attraverso la promozione, la realizzazione ed il coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione.

(Foto e articolo tratto da Ivg)