Camporosso. Vigili del fuoco in azione questo primo pomeriggio, intorno alle 15, in Corso Italia 220, sulla strada provinciale che da Camporosso porta a Dolceacqua.

Stando a quanto si apprende, un furgoncino da lavoro è bruciato (vedi foto) quasi integralmente per cause in fase di ricostruzione. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. Il mezzo si trovava parcheggiato a bordo strada. Non si registrano feriti.