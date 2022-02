Furbetti del ticket, in un anno la Asl 1 Imperiese recupera 650.000 euro di prestazioni mediche non pagate - Riviera24

Sanremo. In provincia di Imperia arriva una nuova categoria di “furbetti”: quelli del ticket sanitario. Secondo quanto appurato dall’ufficio recuperi crediti della Asl 1 Imperiese, sarebbero circa 20.000 i casi nei quali, nel periodo tra il 2015 e il 2017 compresi, svariati soggetti hanno fornito false autocertificazioni per poter così ottenere gratuitamente prestazioni mediche, quali ricette, visite strumentali e ambulatoriali, esami clinici.

I soggetti in questione sostanzialmente dichiaravano redditi nettamente inferiori a quelli reali per ottenere servizi a costo zero. La Asl li ha scoperti anche grazie alla segnalazione da parte del ministero dello Sviluppo Economico, per poi incrociare i dati con quelli forniti dal dicastero delle Finanze.

Nel 2021 sono stati recuperati 650.000 mila euro e i controlli vanno avanti. Oltre al ticket non corrisposto i furbetti dovranno pagare anche la sanzione. Guai poi a non rispondere alla raccomandata con la multa: il tutto passa infatti nelle mani di Equitalia con gli ovvi aumenti di costi per chi ha infranto la legge.