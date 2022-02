Fondi Pnrr, il gruppo consiliare Ospedaletti per Tutti chiede incontro con il sindaco

Ospedaletti. Il gruppo consiliare Ospedaletti per Tutti, in prossimità dell’imminente scadenza dei termini per la presentazione di richieste e progetti per fondi PNRR destinati a regioni e comuni mirati anche a sanità pubblica, piani energetici, edilizia scolastica, rigenerazione urbana, vorrebbe avere risposte e chiarimenti dal sindaco e dall’amministrazione, sulle scelte, sugli indirizzi, e sugli eventuali progetti presentati.

«Ci auspichiamo una convocazione in tempi brevi di un consiglio comunale ad hoc, al fine di rendere pubbliche le scelte fatte. Visto il momento difficile la grande opportunità di accedere a fondi del PNRR rappresenta un’occasione unica per andare ad intervenire in settori fondamentali come la salute pubblica, il comparto energetico e quello scolastico. Attendiamo fiduciosi un riscontro da parte del sindaco di Ospedaletti» – dice il gruppo consiliare Ospedaletti per Tutti.