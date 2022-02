Flash mob delle ragazze di “Una Miss per Sanremo 2022” per dire no al femminicidio - Riviera24

Sanremo. Successone al Grand Hotel Des Anglais per “Una Miss X Sanremo 2022” per dire no al femminicidio in occasione del Festival di Sanremo. Il Principe dei Cavalieri Gaudenzi vince Una Miss Lady X Sanremo 2022, evento con il patrocinio del Comune di Sanremo. con Gabriella Salgau, che fa parte dell’Accademia Italia Film, e si aggiudica la finale nazionale a Cinecittà Roma al teatro 5 di Federico Fellini.

La manifestazione, che si è svolta giovedì 3 febbraio, è stata magistralmente condotta dalla giornalista speaker radiofonica Simona Daversa. Ventisei i partecipanti, di cui 10 miss facenti parte a Vip Tour del Principe. Le categorie erano divise in Miss, Lady e Over, oltre alle prime classificate: per “Una Miss per Sanremo 2022” Miriam Allegro 18 anni di Ventimiglia, premiate le altre partecipanti Marika Durzo, Vanessa Citera, Maria Righetti, Isabel Pederzani di Camporosso, Debora Invernizzi, Carolina Cioni, Saida Gbali, Denise Martin, Ileana Inguanta che si è esibita anche in uno sconvolgente ballo orientale.

Per la categoria Miss Lady la fascia di “Una Lady X Sanremo 2022” è stata assegnata a Miss Gabriella Salgau di Portogruaro Venezia facente parte a Vip Tour del Principe. Mentre la fascia per Una Over a Sanremo 2022 è stata assegnata a Rossana Zagnoni di Milano. Le altre vincitrici che hanno partecipato a questa 11^ edizione sono: per le Lady Elena Calce, Loredana Carilino, Elena Greta, Vanessa Usai, Ana Carolina Queirez, Nabiha El Maym, Alina Burlacu, Anastasia Ugolnikova che si è esibita in una performance musicale del flauto.

Le altre over sono state premiate: Elena Chirikova, Maria Scioscia, Daniela Ganci e Amelia Forte. La fascia come testimonial al no al femminicidio è stata conferita dagli organizzatori a Simona Daversa, conduttrice e speaker radiofonica. Tra gli ospiti il bello di Uomini e Donne Giorgio Manetti e la vincitrice di Ragazza Cinema Ok 2021 miss Simona Vindigni. Tantissime iniziative sono state fatte e realizzate agli eventi della città dei fiori.

«Come anticipato le concorrenti sono state protagoniste di un flash mob per dire stop alla violenza contro le donne di tutto il mondo, in particolare hanno voluto dedicare un minuto di raccoglimento per una ultime delle vittime del femminicidio Rosa Alfieri, strangolata dal suo vicino di casa, avvenuto a Grumo Nevano nel napoletano. Lo stesso evento è stato già patrocinato nelle scorse edizioni dal Comune di Sanremo impegnato con il Centro Antiviolenza Provinciale per la tutela delle donne vittime di abusi e violenze e dall’Associazione sociale Donne a Testa Alta. Le nostre ragazze nella mattinata sono state protagoniste di questo flash mob in piazza Colombo per dire “No alla violenza contro le donne” sotto lo sguardo di una folla curiosa e impressionata, per manifestare, percorrendo le principali vie di Sanremo, colorandole di rosso, unite in una suggestiva ed emotiva coreografia: “La violenza sulle donne è una sconfitta per tutti”. Nella settimana sanremese moltissime sono state le attività della nostra associazione vip infatti il 4 febbraio si è svolta una visita al Casinò di Montecarlo e al Palazzo del Principe di Montecarlo con tutte le Miss e Lady al seguito a Vip Tour del Principe, 1° Shooting Montecarlo 2022 organizzato da Accademia Italia Film Vip Tour del Principe. Insieme a noi la vincitrice di Una Miss X Sanremo 2022 Lady Miss Gabriela Mihaela Salgau, il 5 febbraio si è svolta una visita al Casinò di Sanremo e per le vie della Città dei Fiori. Si ringraziano i nostri fotografi Gianni Lari & Franco Reichstein accreditati a Vip Tour del Principe, l’ Accademia Italia Film Vip Tour del Principe, il presidente Giuseppe Gaudenzi, il direttore artistico casting di Cinecittà Roma per Ragazza Cinema Ok Italia & Un Volto X Fotomodella e il Gruppo Civale Concetta Abruzzo» – dicono gli organizzatori.