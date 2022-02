Festival2022, la "Musica leggerissima" di Colapesce e Dimartino accende la Costa Toscana al largo di Sanremo - Riviera24

Sanremo. Look da marinai, in perfetto tema con l’ambiente circostante. Colapesce e Dimartino, duo di cantautori protagonista della kermesse canora dello scorso anno, si è esibito durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2022 a bordo della bellissima Costa Toscana, vera novità di questa edizione, ormeggiata in rada davanti alla città di Sanremo dalla giornata di domenica.

Con la loro “Musica leggerissima“, brano che negli ultimi dodici mesi ha riscosso un grandissimo successo in tutta Italia e non solo, i due cantanti hanno inaugurato il Teatro Arena della bellissima imbarcazione, che nelle prossime serate ospiterà altri grandi protagonisti degli ultimi Festival.