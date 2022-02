Festival2022, ad Amadeus la maglietta della Sanremese Calcio - Riviera24

Sanremo. Maglietta della Sanremese ad Amadeus, sanata la “ferita” aperta con la gaffe della vecchia divisa consegnata al presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. E’ questo il retroscena che sta dietro alla consegna della maglietta ufficiale dei biancazzurri – numero 72 – ad Amadeus, da parte dell’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi. Il dono è stato offerto questa mattina nel corso della conferenza stampa di bilancio sulla seconda serata del Festival.

A realizzare la divisa lo sponsor tecnico del team cittadino Givova, per la grafica dello studio Laboratorio Evento di Torino. Nel novembre scorso era esplosa la polemica tra il neo presidente del sodalizio matuziano Alessandro Manu e il sindaco Biancheri, quest’ultimo accusato di essere il responsabile indiretto dell’avvenuta consegna al presidente Bonaccini, ospite al Casinò per i Martedì Letterali, di una vecchia divisa dei biancazzurri. In realtà il fatto fu frutto di una casualità dovuta ad una leggerezza della segreteria provinciale del Partito Democratico, organizzatrice dell’appuntamento, che aveva reperito una vecchia maglietta invece di quella attuale.