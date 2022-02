Festival, Sangiovanni al suo esordio sanremese con "Farfalle": «Voglio scrollarmi dei pesi di dosso» - Riviera24

Sanremo. “Farfalle” è il titolo del brano con cui Sangiovanni, giovane cantautore classe 2003, calcherà questa sera il palcoscenico dell’Ariston per la sua prima volta.

Fresco di partecipazione al programma “Amici di Maria De Filippi” e diventato in pochissimo tempo uno dei cantanti più in voga del momento, soprattutto tra i giovanissimi, Sangiovanni è pronto più che mai a presentare al grande pubblico la sua canzone: «Mi sento bene, sono contentissimo di poter aprire la serata e spero di poterlo fare nel miglior modo possibile e far divertire – ha dichiarato – . La pressione fa parte del mestiere, se non l’avessi vuol dire che non ci terrei abbastanza. Essere qui è un privilegio grande, vorrei uscire da questo Festival soddisfatto e lo sarò se avrò risolto delle cose mie da artista e da essere umano».

“Farfalle” parla di un momento di vita difficile vissuto dal cantautore, diventato famoso ad appena 18 anni: «Era un periodo in cui ero vittima di tanti dispiaceri dovuti a varie situazioni che ho vissuto e mi sono sentito oppresso come se non riuscissi più a respirare; il brano parla proprio della voglia di ritrovare questo ossigeno attraverso cose che fanno stare bene. Sarà una sfida per me stesso per buttare fuori sul palco tutto ciò che di tossico ho addosso e ho portato con me per tanto tempo. Cambiare completamente vita alla mia età non è semplice, devo sopportare tutti giudizi e sento tanti pesi, voglio scrollarmeli un po’ di dosso».

Non poteva mancare un consiglio di Maria De Filippi prima di iniziare questa esperienza: «Ha sentito il pezzo e le è piaciuto molto, sono contento. Mi ha consigliato di andare lì e prenderla come è, di non pensare a nulla, ma solo alla mia canzone».

Durante la serata dedicata alle cover, Sangiovanni canterà con Fiorella Mannoia “A muso duro“: «Quando ho sentito le parole della canzone mi si è aperto un mondo perché era quello che volevo dire io e volevo riportarla sul palco anche per omaggiare un cantautore incredibile e per dire quelle cose li volevo una grande della musica che potesse dare un valore alle parole del brano».