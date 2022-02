Festival di Sanremo, partito il dispositivo per la sicurezza delle forze dell’ordine

Sanremo. La Polizia di Stato scende in campo per garantire la sicurezza durante il Festival di Sanremo, in programma da martedì 1 a sabato 5 febbraio al Teatro Ariston.

Com’è noto, infatti, la popolarità dell’evento musicale richiama un alto numero di persone e gode, da sempre, di un’ampia risonanza mediatica anche a livello internazionale, che richiede la predisposizione di attente e capillari misure di safety e securitiy non solo nel principale luogo dell’evento, il teatro Ariston, ma anche in tutto il centro cittadino che, di fatto, tradizionalmente diventa meta di curiosi e giornalisti, con il rischio di creare assembramenti non consentiti dall’attuale crisi epidemiologica. Oltre al Teatro Ariston e all’antistante “green” carpet, sono considerati obiettivi sensibili anche il Casinò, che ospita la sala stampa e uno studio televisivo per la trasmissione di un programma giornaliero, e il Palafiori, che costituirà l’area di ospitalità ufficiale del Festival della Canzone Italiana, interamente dedicata al mondo della musica e ai suoi protagonisti ed al suo interno verrà allestito uno studio televisivo ove si svolgeranno interviste, appuntamenti culturali e tante altre iniziative.

Il dipartimento della pubblica sicurezza ha previsto l’invio di rinforzi consistenti in 120 unità per garantire la messa in sicurezza dell’evento. Il complesso ed articolato dispositivo di ordine e sicurezza pubblica pianificato dal questore della Provincia di Imperia, sulla base delle indicazioni del prefetto Nanei, prevede l’impiego di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Municipale che contribuiranno a far sì che questa edizione sia svolta in una cornice di assoluta sicurezza, con bonifiche giornaliere dei cinofili e artificieri, rafforzamento dei servizi di controllo del territorio ad ampio raggio grazie all’impiego dei reparti prevenzione crimine che supportano le volanti cittadine. La polizia scientifica, presente su tutto l’arco della giornata, effettua accurate video riprese e sarà di supporto nello sviluppo di eventuali attività d’indagine successive. Nell’implementazione dei controlli del territorio, la polizia stradale e la polizia ferroviaria rafforzano i controlli sulle arterie stradali e ferroviarie. Il complesso quadro operativo è gestito e controllato dal centro per la gestione della sicurezza dell’evento, sala operativa interforze, attivata per l’occasione all’interno del commissariato di Sanremo, a cui verranno trasmesse dal Comune le immagini dei luoghi maggiormente attenzionati.

Le vie di accesso al Teatro sono controllate dai Reparti Inquadrati e da personale territoriale, a presidio degli ingressi e per evitare indebite intromissioni. Presente anche la polizia postale, che in virtù del protocollo firmato la tra Rai ed il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche, tramite i suoi esperti informatici, monitora la rete da una sala operativa appositamente allestita. Inoltre in piazza Colombo è stato posizionato il truck multimediale della Polizia di Stato afferente al progetto Una Vita da Social dove saranno organizzati incontri formativi con gruppi di studenti, per promuovere un utilizzo consapevole delle nuove tecnologie, e per aiutare i giovani a saper cogliere le molteplici opportunità della rete.

Infine, particolare attenzione sarà rivolta alla verifica del rispetto della normativa anti-covid, mediante la predisposizione di attività mirate alla verifica del possesso del Green pass ed ad evitare assembramenti.