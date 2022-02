Festival di Sanremo, oggi intorno all'Ariston è "zona rossa": ingressi contingentati - Riviera24

Sanremo. Il Festival della Canzone Italiana si avvicina alle battute finali e la zona dell’Ariston viene ulteriormente blindata. Da stamattina e sicuramente fino a stasera gli ingressi dai tre varchi d’accesso (due in via Matteotti ed uno in via Palazzo) sarà contingentato per evitare che all’interno di quel settore si creino troppi assembramenti.

Generalmente gli agenti delle forze dell’ordine preposti al controllo dei passaggi attendono che un po’ di persone sia uscito dalla “zona rossa” per poi consentire ad altre di entrare. Da questa selezione è escluso chi vive all’interno, chi ha comprovati motivi per accedere e chi è munito del pass Rai. Rimangono comunque attivi i controlli con il metal detector, finalizzati alla scoperta di eventuali armi od oggetti atti ad offendere.

Dopo poco che questa misura di contenimento è diventata attiva è subito iniziato a serpeggiare il malumore: tra chi si è visto momentaneamente negare l’ingresso all’area in questione, ma soprattutto tra diversi commercianti che lì hanno le loro attività e lamentano un effettivo calo dei clienti dovuto alle entrate contingentate.