Festival di Sanremo, le pagelle della seconda serata - Riviera24

Sanremo. Seconda serata del Festival di Sanremo e seconda serata di pagelle.

Sangiovanni, voto: 7 e mezzo. Splendido nel suo completo rosa, canta il nuovo tormentone dopo “Malibù”. Educatissimo, ringrazia l’orchestra e il pubblico. Poi chiede un favore ad Amadeus bisbigliandogli all’orecchio e torniamo tutti un po’ bambini. Con la sua “Farfalle” ci fa tornare alle prime cotte, ai tempi di medie e liceo. Come non amarlo?

Giovanni Truppi, voto: 3. A parte l’arrivo con la canotta della salute che fa tanto anziano che va in campagna ad innaffiare i pomodori, la canzone è insulsa. Forse se Ama avesse preso un artista di quelli che si esibiscono in strada in questi giorni, avrebbe fatto meglio.

Lorena Cesarini, voto: 6. Elegantissima, bellissima, bravissima. Ma dare voce a un gruppo di ignoranti che l’hanno insultata perché “nera” e iniziare un pippone sul razzismo trasforma subito il Festival in una lezione trita e ritrita che non cambierà nulla perché la mamma degli idioti è sempre incinta. Nessuno vuol sminuire il tema, anzi, il razzismo è da condannare SEMPRE, ma quello dell’Ariston non è il palco giusto.

Le Vibrazioni, voto: 7. “Tantissimo” è una canzone dal sound tipico della band che non delude i fans ma non esalta. Si ascolta comunque con piacere.

Checco Zalone, voto: 10. Con una favola rivisitata e la sua travolgente comicità, Zalone tocca il tema della diversità e dell’omofobia. Ma lo fa con una leggerezza commovente che non può che essere apprezzata. Bellissimo momento di spettacolo.

Laura Pausini, voto: 6 e mezzo. Ogni Sanremo praticamente lei torna. Ogni volta ricorda il suo debutto al Festival nel 1993 quando cantò una della canzoni più tristi della storia italiana, “La solitudine”, e ogni volta si emoziona. Però, Laura, ogni tanto cambia il disco.

Emma, voto: 8. Dopo 10 anni dalla sua vittoria, torna al Festival di Sanremo super sexy in un abito nero che mette in risalto la sua bellezza. La biondina grintosa è cresciuta e si è trasformata in una splendida donna e in una grande artista. Brava.

Matteo Romano, voto: 6 e mezzo. Giovanissimo e timidissimo, quando canta si trasforma. Ha una bella voce e una buona intonazione, promette bene.

Iva Zanicchi, voto: 8. Può piacere o non piacere, le canzoni sono nello stile dei Sanremo d’antan. Ma lei è una grandissima interprete e non si può negarlo.

Ditonellapiaga e Rettore, voto: 8. Originale, travolgente, orecchiabile, fuori dagli schemi, fuori dal tempo. Risveglia l’Ariston.

Elisa, voto: 10. Fuoriclasse assoluta. Torna all’Ariston dopo 21 anni, da quando nel 2001 vinse il Festival con una canzone che tutti ancora ricordano, “Luce”. E questo brano non è da meno. Emozione pura. Non c’è storia: il Festival lo ha vinto lei, immensa Elisa.

Fabrizio Moro, voto: 7 e mezzo. Ballad che parla d’amore, con la voce graffiante di Moro. Si ascolta volentieri.

Tananai, voto: 5 e mezzo. Una canzoncina, nulla di più, nulla di meno.

Irama, voto: 7 e mezzo. Bella canzone con bellissime parole. Finalmente Irama può cantare dal palco dell’Ariston che causa covid l’anno scorso non ha vissuto. Per l’occasione si sarebbe potuto mettere qualcosa di più carino di un centrotavola… ma va bene lo stesso.

Aka 7even, voto: 6 e mezzo. Un po’ troppo ripetitiva, ma orecchiabile.

Highsnob e Hu, voto: 7. Con la loro esibizione si chiude la seconda serata del Festival, ed è una bella chiusura. Bravi.