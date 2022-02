Festival di Sanremo, le pagelle della quarta serata - Riviera24

Sanremo. Con la serata delle cover tornano le classifiche di Riviera24.

Noemi (You make me feel like a natural woman), voto: 7 e mezzo. Noemi sceglie una canzone per nulla facile e la interpreta con tutta la grinta che ha. Mancano gli acuti che tutti ricordano della versione scritta per l’immensa Aretha Franklin, ma la voce graffiante dell’artista, se possibile, rende il brano ancora più blues.

Giovanni Truppi (Nella mia ora di libertà) con Vinicio Capossela e Mauro Pagani. I voti sono due. Il primo è uno zero spaccato per il modo in cui Truppi si presenta sul palco: con la canotta rossa sembra pronto per la nuova stagione balneare, manca solo la scritta lifeguard. Voto per l’esibizione: 6. De Andrè non si tocca, non in Liguria, ma va apprezzato il coraggio.

Yuman con Rita Marcotulli (My way). Yuman scende le scale con un mazzo di rose in mano, ma sul palco ci sono due donne ed è costretto a togliere un fiore per darlo alla presentatrice e lasciare il resto del mazzo alla pianista che l’accompagna. Gaffe a parte, il ragazzo sceglie di confrontarsi con un mostro sacro della musica: Frank Sinatra. Ma una delle canzoni più belle di sempre diventa una litania. Inascoltabile. Voto: 1.

Le Vibrazioni con Sophie and The Giants e il maestro Beppe Vessicchio (Live and let die). Finalmente la musica torna protagonista con una cover pazzesca della canzone dell’ex Beatle Paul McCartney. Poi con Vessicchio al piano, la band gioca il jolly. Voto: 8.

Sangiovanni con Fiorella Mannoia (A muso duro). Se la Mannoia avesse duettato da sola sarebbe stato meglio. Voto: 4 e mezzo.

Emma con Francesca Michielin (Baby one more time). Versione “dark” della prima hit dell’americana Britney Spears, interpretata da due artiste a tutto tondo. Voto: 9.

Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti (Medley). Morandi gioca facile intonando le canzoni della sua gioventù e poi ridiventa giovane con alcuni dei più grandi successi del Jova. La musica è italiana e insieme loro sono un’esplosione di energie: voto 10.

Elisa con Elena D’Amario (What a feeling). Fantastiche, non c’è altro da dire: voto 10 e lode.

Achille Lauro con Loredana Berté (Sei bellissima). Altra interpretazione meravigliosa, quella di Lauro con una delle regine della musica italiana, che ancora regala emozioni. Voto: 9.

Matteo Romano con Malika Ayane (Your song). Un duetto classico, ma che non fa sfigurare la bellissima canzone di Elton John. Coraggioso il giovane Romano, che però ha giocato il suo asso, scegliendo Malika per interpretare il brano del baronetto. Voto: 7 e mezzo

Irama con Gianluca Grignani (La mia storia tra le dita). Grignani canta un suo brano sul palco con un tizio giovane vicino. Voto: 5 e mezzo.

Ditonellapiaga e Rettore (Nessuno mi può giudicare). L’interpretazione del duo non entusiasma. Troppe sbavature, musica troppo alta rispetto alla voce. Troppo urlata, banale… Qualcosa non quadra. Voto: 4.

Iva Zanicchi (Canzone). L’omaggio a Milva, sua coetanea scomparsa un anno fa, è da brividi. Voto: 8 e mezzo.

Ana Mena e Rocco Hunt (Medley). Dal festival di Sanremo al karaoke è un attimo, manca solo il trenino come ai matrimoni. Voto: 3

La rappresentante di lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra (Be my baby). Un mix perfetto tra ballad, musica elettronica e pop. Questa è una cover. Voto: 9

Massimo Ranieri con Nek (Anna verrà). Una canzone per nulla semplice, di un artista amatissimo e scomparso prematuramente come Pino Daniele è difficilissimo. Ma se sei Massimo Ranieri puoi farlo. Duetto emozionante. Voto: 7

Michele Bravi (Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi). Non si capisce se il problema sono le note basse o quelle alte. Voto: 5

Mahmood&Blanco (Il cielo in una stanza). Emozione pura. Bravissimi. Voto: 9

Rkomi con i Calibro 35 (Medley Vasco ’80). Il rocker di Zecca torna sul palco dell’Ariston grazie al giovane Rkomi, che però non ha la verve di Vasco. Voto: 6

Aka 7even con Arisa (Cambiare). Nonostante si sia scritto le parole della canzone sull’abito, Aka 7even riesce a sbagliarle. Non arriva agli acuti, ma ci pensa Arisa a compensare le carenze. Voto: 6

Highsnob e Hu con Mr. Rain (Mi sono innamorato di te). Canzone difficilissima, questa di Luigi Tenco. E le sbavature si sentono tutte. Voto: 5 e mezzo

D’Argen D’amico (La bambola). Un tuz tuz di sottofondo non è una cover. Voto: 5

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo (Io vivrò senza te). Lagna. Voto: 4

Fabrizio Moro (Uomini soli). Emozionante. Peccato l’ora (1,10): voto 7 e mezzo

Tananai con Rosa Chemical (A far l’amore comincia tu). Nauseante. Voto: 3