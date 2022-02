Festival di Sanremo, in città arriva anche Metroman: il “supereroe dei pendolari”

Sanremo. Metroman, il supereroe della metro di Roma è arrivato anche nella Città dei Fiori, a movimentarne le strade e fare da bizzarra cornice al Festival della Canzone Italiana. All’anagrafe Nicolò Modica, nelle terre matuziane è accompagnato da un performer vestito da Spiderman.

Ieri in via Matteotti, di pomeriggio, c’è stato un momento in cui la strada pedonale è stata inondata dalla musica e dalle acrobazie del duo e non pochi si sono lasciati andare alla frenesia della danza. Questo anche perché Metroman, detto anche il “supereroe dei pendolari”, potrà anche sembrare sconosciuto ai più, ma vanta una pagina Facebook con oltre 180.000 follower.