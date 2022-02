Sanremo. E’ andato in onda ieri sera, durante la prima serata del Festival di Sanremo, lo spot di Regione Liguria con Elisabetta Canalis. La cartolina fa da apripista alle campagne primavera/estate e autunno/inverno 2022.

Nel video Elisabetta Canalis racconta il suo amore per Sanremo e per la Liguria, una regione talmente ricca di esperienze per cui ognuno di noi possa trovare “lamiaLiguria”.