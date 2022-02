Festival di Sanremo, azione di protesta di Greenpeace sul green carpet: sventata da forze dell’ordine

Sanremo. Le forze dell'ordine impegnate a Sanremo per garantire la sicurezza del Festival sono intervenute in serata per bloccare la protesta di dieci attivisti di Greenpeace, quattro uomini e sei donne di età compresa tra i 26 e i 44 anni, provenienti da diverse località italiane, giunti di fronte al Teatro Ariston per manifestare contro gli sponsor della kermesse, accusati di essere «aziende che alimentano la crisi climatica».

«Le nostre attiviste e i nostri attivisti sono entrati in azione proprio poco prima dell’inizio della terza serata del Festival di Sanremo, di fronte all’ingresso del Teatro Ariston, per denunciare l’operazione di greenwashing di ENI, tra i principali sponsor della kermesse - si legge in una nota di Greenpeace - Il colosso del gas e del petrolio sta sfruttando infatti proprio la vetrina di Sanremo per rifarsi un’immagine di azienda attenta all’ambiente che non corrisponde affatto alla realtà».

Ad intervenire per bloccare sul nascere la protesta è stato il tenente dei carabinieri di Sanremo Sebastiano Meloni, che è salito nell'appartamento e ha rimosso gli striscioni insieme ad altri militari dell'Arma, e dalla polizia che ha identificato gli attivisti rimasti nei pressi del green carpet. Al vaglio la posizione del proprietario dell’immobile prospiciente all’ingresso del teatro Ariston che ha messo a disposizione l’abitazione. I fermati, tutti condotti al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sanremo, conclusi gli atti di identificazione e segnalazione all’autorità giudiziaria per danneggiamento, getto pericoloso di cosa, resistenza passiva, saranno oggetto di allontanamento con foglio di via obbligatorio.