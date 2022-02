Festival di Sanremo 2022, Raffaella Carrà rivive sul palco dell’Ariston con i suoi più grandi successi

Sanremo. «Una grande artista che sapeva come arrivare al cuore della gente, era una cantante straordinaria che ha venduto 60 milioni di dischi e le sue canzoni continuano ad essere cantante, ballate e amate».

Sul palco dell’Ariston, in occasione del 72° Festival di Sanremo, non poteva mancare un omaggio a Raffaella Carrà, mancata il 5 luglio all’età di 78 anni.

Per ricordare una grande artista, attrice, cantante, presentatrice e soprattutto un’icona, si sono esibiti i ballerini del musical “Ballo ballo – Explota explota“, che porta in scena tutti i più grandi successi della Carrà. Passando da “Tanti auguri” a “Rumore”, il pubblico in teatro si è scatenato sulle note dei brani più amati dell’artista; un omaggio fortemente voluto dal conduttore e direttore artistico Amadeus per salutare una donna di grande carisma e talento.

Presente in sala anche Sergio Iapino, ex compagno della Carrà e successivamente suo grande amico, tanto che le è rimasto vicino fino all’ultimo momento.