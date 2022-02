Festival di Sanremo 2022, Cesare Cremonini super-ospite emoziona l’Ariston

Sanremo. 20 anni di carriera celebrati sul palcoscenico più famoso e importante d’Italia. Cesare Cremonini, super-ospite di questa terza serata del 72° Festival di Sanremo, ha emozionato il pubblico dell’Ariston cantando alcuni dei suoi più celebri successi come “Marmellata #25“, “Logico“, “La nuova stella di Broadway” e “Poetica“.

«É un onore enorme suonare per voi, per questa orchestra e per tutta l’Italia», sono state le parole del cantante bolognese, sceso in platea per accogliere la standing ovation che gli ha riservato la platea sanremese.