Festeggiare San Valentino, le iniziative in provincia di Imperia - Riviera24

Imperia. La festa di San Valentino è una ricorrenza dedicata agli innamorati che viene celebrata il 14 febbraio, una giornata in cui le coppie festeggiano la loro unione tra bigliettini a forma di cuore, fiori, cioccolatini e cene romantiche. La provincia di Imperia, però, si riempie di cuori per accogliere le coppie di innamorati già nel fine settimana. Ecco le iniziative in programma dal 12 al 14 febbraio:

Sabato 12 febbraio

dalle 9 alle 12.30 e dalle 15. alle 17, “L’amore è al museo” al Museo Archeologico Girolamo Rossi alla Fortezza dell’Annunziata di Ventimiglia: ingresso speciale riservato alle coppie al prezzo di un solo biglietto. Verranno organizzate su prenotazione e a numero contingentato visite guidate a tema in cui l’amore sarà il filo conduttore che permetterà di scoprire alcuni reperti (rilievi, epigrafi, statuette fittili) testimoni di rapporti affettivi e di coppia dell’epoca romana. I visitatori potranno accedere alla struttura con green pass e mascherina. Per informazioni contattare lo 0184/351181, via email a museoventimiglia@gmail.com o su www.marventimiglia.it.

dalle 10, a Camporosso, in piazza Garibaldi e piazza Pertini, “Fiera promozionale del cioccolato” in occasione della Festa degli Innamorati.

“DianoInLove”, rassegna dedicata a San Valentino, Festa degli Innamorati a Diano Marina. Ci saranno le vetrine dei commercianti addobbate a tema, la panchina dell’amore davanti al Palazzo comunale e musica in filodiffusione per fare shopping e passeggiare all’insegna dell’amore.

Per San Valentino il ristorante Buca Cena a Sanremo è aperto a pranzo e a cena, con il nuovo menu à la carte appena inaugurato dagli chef Davide Bisato e Andrea Scarella.

dalle 15 alle 18 in via Matteotti a Sanremo il collettivo Vivaio del verso sarà presente con un banchetto e una macchina da scrivere per regalare poesie a chiunque in modo gratuito in occasione di San Valentino. Le persone non dovranno far altro che sedersi davanti a uno dei poeti e lasciarsi dedicare dei versi. Sarà possibile chiedere dediche per chi si ama.

Domenica 13 febbraio

alle 10, a Imperia “San Valentino con la coda”. In circa un quarto d’ora di shooting si potrà avere una bella foto ricordo del proprio amore scodinzolante su una splendente panchina rossa della città, accanto all’area cani, all’inizio di via Diano Calderina, in formato Jpeg, editing di base, firmata e in un formato per i social, realizzata da una professionista dog master photography. La donazione che verrà fatta per la foto andrà interamente ai cagnolini e ai mici bisognosi. Per prenotare contattare il 3288376755.

Lunedì 14 febbraio

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica. I prodotti filatelici sono disponibili nei tre uffici postali con sportello filatelico della provincia di Imperia (Sanremo Centro in via Roma, Imperia Centro in viale Matteotti 155 e Diano Marina in viale Matteotti 38), negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it. Inoltre, fino al 14 febbraio, presso le suddette sedi, sarà disponibile anche l’annullo speciale con bollo rettangolare in abbinamento al timbro tondo a datario mobile, in dotazione all’ufficio.

Evento speciale di San Valentino al ristorante e locale Baia Beniamin a Ventimiglia. Sarà possibile gustare una deliziosa cena ideata dallo chef Luca Napoli e dal suo staff: si parte con un aperitivo di benvenuto con flûte di bollicine italiane, si prosegue con gli antipasti a base di ricciola, mandorle saltate ed hibiscus, insalata di crostacei, seguono i garganelli, triglie e carciofi, il branzino, porro alla brace e latte ai crostacei e si chiude con un cremoso alla vaniglia, fiori d’arancio e frutti rossi.

dalle 18, Ostriche e Bollicine a San Valentino all’Enoteca Del Vico a Diano Marina.

dalle 19.30, cena di San Valentino al Gold Hotel di Bordighera.

dalle 20, menù di San Valentino al Chez Louis a Bordighera.

dalle 20, menù di San Valentino al ristorante ”a Scibretta” a Bordighera.