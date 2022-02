Imperia. Non si fermano purtroppo i depositi di rifiuti a bordo strada a Imperia; questa volta é successo in via Viola, a pochi passi dal casello autostradale dove da giorni giacciono abbandonati sacchi dell’immondizia e rifiui di ogni tipo.

Una situazione davvero penosa segnalata dai residenti che già alcuni giorni fa avevano denunciato l’abbandono in zona, sempre a bordo strada, di legname e di una lavatrice.