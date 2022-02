Energia, Viviani (Lega): «Abbassare costo carburanti»

Genova. «Il caro gasolio sta portando la Pesca al collasso. In vista del decreto Energia, stiamo lavorando a una serie di proposte per abbassare il costo dei carburanti per mezzi pesanti, agricoli e per le marinerie della Pesca professionale, mentre al Senato abbiamo già depositato una serie di emendamenti al decreto Sostegni ter al Senato. Con questi prezzi folli, rischiamo seriamente che i pescatori non escano in mare e che i trattori restino fermi nei campi».

Così dice il deputato della Lega Lorenzo Viviani, responsabile del dipartimento Pesca del partito e capogruppo in commissione Agricoltura.