Emergenza covid a Taggia, il nido comunale "Girotondo" dimezza la retta di gennaio - Riviera24

Taggia. Buone notizie per chi affida i propri bambini all’asilo nido d’infanzia il “Girotondo” di via Borghi. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, provate dalle limitazioni imposte dall’emergenza covid, l’amministrazione comunale tabiese ha deciso di dimezzare la retta (intera è di 260 euro mensili) per il mese di gennaio, con la possibilità di estendere nel tempo il provvedimento.

Questo va anche a compensazione del periodo di chiusura dei due nidi comunali – Girotondo e Bollicine – nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2021 e lo scorso 8 gennaio, sempre per motivi di contenimento della pandemia. In totale i piccoli che frequentano l’asilo in questione sono 24.