Emendamento Consiglio dei ministri, Viale (Sib Confcommercio di Imperia): «Accolte alcune nostre richieste ma non siamo soddisfatti»

Imperia. Dopo l’approvazione dal parte del Consiglio dei Ministri dell’emendamento sulle concessioni balneari, interviene il presidente provinciale del Sib Confcommercio di Imperia, Fabio Viale.

Spiega Viale: «L’emendamento ha accolto alcune nostre richieste, a partire dalla tutela del valore delle aziende in sede di gara, la salvaguardia delle piccole e medie imprese, la tutela per coloro che hanno gestito direttamente la concessione negli ultimi cinque anni e l’eliminazione del canone quale elemento di valutazione. Ma certamente non possiamo ancora dirci soddisfatti. Sarà necessario trovare il giusto equilibrio nel passaggio parlamentare e per questo continueremo a lavorare con le forze politiche e con la Regione, al fine di garantire la tutela delle imprese e delle famiglie ad esse legate e anche la tutela del nostro sistema turistico, che rischia di finire alla mercé di multinazionali. Già nei prossimi giorni incontreremo nuovamente la Regione e in particolare l’assessore al Demanio Marco Scajola. Continuiamo a lavorare».