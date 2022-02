Elisabetta Canalis testimonial di Sanremo, Toti: «Scelto personaggi non liguri ma con un legame speciale con la nostra terra» - Riviera24

Sanremo. E’ andata in onda ieri sera al Festival di Sanremo la prima cartolina di Regione Liguria che farà da apripista alle campagne primavera/estate e autunno/inverno 2022. A raccontare il suo legame con la Liguria, Elisabetta Canalis, presentatrice della kermesse nel 2011.

La Canalis, testimonial di Sanremo, passerà lo scettro ad attori, cantanti, sportivi e volti noti dello spettacolo per il sequel che andrà in onda nei prossimi mesi: «Abbiamo deciso di puntare su una serie di personaggi non liguri – ha spiegato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – ma che hanno avuto con la Liguria un legame speciale e che nei prossimi mesi racconteranno la loro avventura sul nostro territorio. Un legame nato dopo una vacanza, un lavoro, un amore o uno sport che li ha portati a scoprire il nostro meraviglioso territorio. Il Festival di Sanremo è un momento straordinariamente importante per la Liguria e la sua valorizzazione è un elemento cardine della nostra politica di governo. Siamo quindi felici che Elisabetta abbia alzato i veli sulla prima cartolina, curiosi di conoscere le prossime puntate che andranno in onda in primavera».