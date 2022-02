Elisa seconda a #Sanremo2022: «Vittoria meritatissima di Mahmood e Blanco» - Riviera24

Sanremo. «Sono molto felice davvero, non potevo fare un Sanremo più bello di così». Così Elisa commenta il suo secondo posto al 72° Festival di Sanremo con “O forse sei tu” durante la conferenza stampa post finale.

«Il momento più bello è stato quando ho visto tutto l’affetto e l’apprezzamento verso la canzone, è stato il regalo più bello ricevere quell’accoglienza già dalla prima sera – dichiara la cantante – . Il momento più difficile è stato prima di iniziare tutto per la grande emozione. Avrò un ricordo incredibile, mi sono divertita, è stato speciale dopo 21 anni tornare e vivere una settimana così ed essere sempre un po’ in vetta, non tanto delle classifiche, ma proprio nei cuore e nei pensieri delle persone, mi ha fatto tanto piacere».

In merito alla vittoria di Blanco e Mahmood: «Penso che sia una vittoria meritatissimo, gli incastri armonici delle loro voci sono stupendi, ma mi è piaciuto molto anche Irama e come ha cantata la sua canzone».

(Foto e video di Alice Spagnolo)