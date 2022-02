Elisa celebra il secondo posto a Sanremo sfrecciando in skateboard sul lungomare Imperatrice - Riviera24

Sanremo. Quattro del mattino, svolazzante abito bianco firmato Valentino e uno skatebord. È la stessa Elisa a postare sui suoi social un video che la ritrae mentre sfreccia allegramente sul lungomare Imperatrice, dopo il secondo posto al 72° Festival di Sanremo.

In gara con il brano “O forse sei tu”, Elisa è tornata sul palco dell’Ariston come concorrente dopo 21 anni dalla sua unica partecipazione nel 2001 che la porto alla vittoria con l’indimenticabile “Luce (tramonto a nord est)”.

Non appena la tensione della competizione si è sciolta, Elisa ne ha approfittato per festeggiare in modo unico la sua medaglia d’argento e per girare in una Sanremo a quell’ora deserta, dopo una settimana ricca di musica, eventi e divertimento.