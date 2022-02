Elezioni comunali a Taggia, il Pd scende in campo con Gabriele Cascino

Taggia. Sarà Gabriele Cascino il candidato sindaco del Partito democratico alle prossime elezioni comunali di Taggia. Si è tenuto oggi il lancio della sua campagna elettorale presso il bar Tiffany di Arma.

«Ringrazio il Partito democratico di avermi incaricato di questo ruolo altamente importante, ovviamente oggi è inizio della costruzione di una lista, di un progetto civico, di un’idea di amministrare questa città, quindi oggi io voglio fare un appello a tutte le persone di buona volontà di questa comunità che intendono collaborare, lavorare e costruire un programma che sia di alternativa all’amministrazione uscente», ha dichiarato il candidato sindaco.

«Credo che sia necessario proporre una valida alternativa al modo di amministrare dell’amministrazione Conio che, a nostro e mio parere e di tanta gente comune, ha un po’ tradito le promesse fatte cinque anni fa – prosegue Cascino – . Basta leggersi il programma, vedere quello che è stato scritto e quello che è stato realizzato, aspetto una smentita, ma credo che non siano andati oltre il 5% di quello che hanno messo. Ovviamente c’erano delle promesse che erano oggettivamente poco, non dico poco credibili, ma quando l’amministrazione Conio dice che avrebbe fatto un nuovo Puc è quasi un ossimoro, come volevasi dimostrare hanno fatto scadere le norme di salvaguardia approvate più di 4 anni fa e oggi il comune di Taggia è forse tra i comuni con il piano regolatore più vecchio della regione Liguria.

Io credo che l’amministrazione uscente debba anche permettere di poter valutare il lavoro che ha fatto, gli atti che ha approvato, le determine emesse, dico questo perché ancora ieri sera ho controllato il sito del Comune di Taggia e, questo credo che sia un sintomo di poca trasparenza di questa amministrazione, non so se dietro c’è un input politico o solo amministrativo, ma non possono più essere reperiti o scaricati sul sito, il sito dice che sono stati eliminati, mancano tutti gli atti del 2017, 2018 e 2019, rimangono solo quelli del 2020 e del 2021. Io credo che un’amministrazione che ha governato cinque anni debba mettere a disposizione gli atti che ha approvato, è una questione di trasparenza, così tutti i cittadini potranno vedere come hanno amministrato e le scelte che hanno fatto. Io faccio un appello, non credo sia una scelta politica, ma il Sindaco e la giunta possono intervenire con gli uffici e rimettere online tutti gli atti amministrativi, altrimenti faremo in un altro modo, farò istanze cartacee, recuperò chili e chili di carte e li vedrò materialmente, però non sarebbe dignitoso per un’amministrazione uscente.

Credo anche che questa amministrazione abbia fatto poco, pochissimo dei grandi temi di questo territorio, credo anche che si appresti a prendere decisioni fuori dal programma che ha depositato cinque anni fa; a breve si dice che verra approvata una variante urbanistica per la collocazione del nuovo ospedale provinciale, ovviamente questa scelta politica cinque anni fa non era nel programma, ma a ridosso delle elezioni sarebbe più opportuno che un’amministrazione uscente, ma che ha una proposta di amministrazione futura si candidi proponendo una soluzione. A pochi mesi dalle elezioni devi decidere dove collocare l’ospedale?», ha concluso.