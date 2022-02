Ventimiglia. La Lega nazionale dilettanti ha compilato i playout di Eccellenza nei quali è stato iscritto il Ventimiglia Calcio.

Il primo incontro è in programma domenica 6 marzo, i granata incontreranno al Morel il Varazze. La domenica successiva trasferta a Genova per una sfida con la Sestrese.

Complessivamente si tratta di nove partite di sola andata (l’ultima avrà luogo l’8 maggio), cinque in casa, quattro in trasferta. Per il calendario completo clicca qui.