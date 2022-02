Durante il lockdown si innamora di Montalto guardandolo da Google Street e scrive una lettera dalla Scozia

Montalto-Carpasio. Ricevere una lettera scritta a mano e sigillata da ceralacca è un gesto d’altri tempi. Tecnologia, pandemia e una vena di disinteressato romanticismo sono il collante di una particolare vicenda che riguarda il comune di Montalto-Carpasio. Alcune settimana fa nel piccolo paese dell’entroterra è stata recapitata una lettera alla signora Maria Prota: il mittente le scriveva da Aberdeen, città della Scozia, con un bel francobollo della regina Elisabetta vidimato dalla “Royal Mail” e il sigillo di ceralacca riportava la iniziali G.S.

«A chiunque arrivi questa lettera, spero tu stia bene. Non so chi tu sia o se questa lettera raggiungerà mai il posto giusto. Mi sono innamorato del tuo paese durante il lockdown l’ho trovato utilizzando “Google street view” e curiosando per le strade penso che il tuo paese sia uno dei più belli: dalla piccola chiesa, ai gatti sulle finestre, ad un uomo che ho visto camminare a dorso di un un asino; sembra tutto così sereno e tranquillo. L’immagine di casa tua è la cosa che mi è piaciuta maggiormente, tra i fiori rosa, le piante e i girasoli. Non so se visiterò mai questo paese ma spero che un po’ di me ci arrivi con questa lettera. Grazie per avermi letto, ti auguro il meglio, Gary».

Il signor Gary si è letteralmente innamorato di Montalto vedendolo dal computer in un momento in cui viaggiare era possibile solo con la fantasia e ha scritto al civico che più gli è piaciuto, senza nemmeno sapere chi ci abitasse.

«Non saprò mai chi è stato a spedirmi questa lettera scritta a mano, nemmeno lui saprà chi sono io, in quanto non ha scritto il mio nome sulla busta e nemmeno mi ha dato il suo. Incredibile ma vero…. Mai mi sarei aspettata una cosa del genere in vita mia. Mi sono emozionata» ha commentato Maria, per questa sorpresa inaspettata di cui ha reso partecipe anche il primo cittadino, Mariano Bianchi.

«E’ una cosa bellissima vedere che il nostro territorio e l’entroterra colpiscano l’attenzione con tutto il mondo a disposizione. In questi periodi bui si riesce lo stesso a vedere la delle bellezze» ha commentato il sindaco.