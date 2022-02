Due trasferte magiche per il Roca Team: vittoria ad Atene, clamorosa rimonta a Belgrado

Monaco. Due bellissime vittorie in trasferta rendono indimenticabile questa settimana del Roca Team in Eurolega, e portano la squadra ad un record di 12-12 che avvicina concretamente i monegaschi alla zona playoff e rendono evidente a tutti che questa squadra adesso è davvero pronta per stare nell’elite europea. La prima tappa è martedì, ad Atene, nella bellissima arena di Oaka, la casa del Panatinaikos, una grande purtroppo decaduta, travolta dalla crisi economica greca e da una crisi tecnica e societaria che sembra senza fine.

Complice la pandemia la gara si svolge davanti a non più di un migliaio di irriducibili spettatori in luogo dei soliti 20 mila scatenati tifosi dei Greens che la riempivano. L’unico momento di calore è stato l’applauso che il pubblico ateniese ha tributato a Mike James, il grande ex della partita, per il resto si potevano contare i sospiri sconsolata dei tifosi che sognano il ritorno dell’era di Zelko Obradovic e di Diamantidis.

Mai come questa volta il 55 di Portland ha tenuto fede al detto di essere giocatore per cui vale la pena spendere il prezzo del biglietto, perché i suoi 29 punti sono stati il coronamento di una partita che nemmeno per un istante è stata fuori dal controllo monegasco, per un 91 a 83 finale che non lascia margine di discussione. La condizione della squadra non è mai stata così buona, e tutto va per il verso giusto, ci sono le permesse per affrontare anche la trasferta di Belgrado con la sensazione di potersela giocare, sempre e comunque anche contro un avversario ostico come la Stella Rossa e su un campo che è tra i più caldi del mondo del basket. In realtà Belgrado fin dall’inizio sembra una città da incubo e il campo sembra il set di un film horror: la Stella Rossa fa esattamente ciò che vuole, impone il suo gioco e scherza con la difesa del Roca Team.

Abbiamo contato in una sola azione quattro rimbalzi offensivi consecutivi dei serbi, abbiamo perso il conto invece delle triple con due metri di spazio e piedi a terra concesse e segnate, e alla fine di un primo tempo orribile il punteggio dice 52 a 42 per i serbi. Sembrava il preludio ad una sconfitta bruciante e pesante per le ambizioni da zona playoff, sembrava di essere sul limite di un precipizio che era arrivato a meno 20, ed era da tempo che non si vedeva la squadra monegasca così avulsa dal gioco, impacciata, imbambolata, senza testa e senza un posto dove andare.

Poi invece proprio nella testa del Roca Team è successo un qualcosa che ha letteralmente ribaltato il flusso del gioco e della partita : non credete a chi dice che il primo requisito per giocare a basket è la statura, perché il primo requisito è la testa, l’atteggiamento, seguito poi dall’esplosività atletica, e solo poi arriva la statura. Coach Obradovic non ha cambiato un solo schema, non ha cambiato giocatori, modulo, nulla: è la squadra che ha capito, reagito e ha cambiato la storia della partita, e forse anche della stagione, ha iniziato a difendere ed è calata la notte su Belgrado : 28 a 49 il parziale del secondo tempo per Monaco, e fine dei giochi.

Vittoria in rimonta, la seconda dell’anno per importanza ( l’altra era stata ancora del Roca Team, da meno 22 contro il CSKA), vittoria che vale doppio, triplo perché la Stella Rossa è osso durissimo e il suo campo, il mitico Pionir, non è certamente luogo per educande, tanto per essere forbiti; vittoria dove hanno brillato Motiejunas e Bacon, un po’ meno James, ma dove più di tutto ha brillato una squadra che mai come questa volta ha dimostrato di esserci, e di

volere e potere lottare fino in fondo, per onorare un Eurolega che è un torneo generalmente rovente ma che può regalare giornate fantastiche.

Marco Ghisalberti Streambasket.com

Segui l’Eurolega su www.streambasket.com