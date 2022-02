Due imperiesi per Juventus-Torino: Davide Massa sarà l’arbitro, Stefano Alassio l’assistente

Imperia. Due imperiesi al derby della Mole. Si tratta di Davide Massa e Stefano Alassio, che sono stati designati come arbitro e assistente per la partita tra Juventus e Torino, in programma venerdì 18 febbraio alle 20.45 all’Allianz Stadium.

Il fischietto imperiese sarà coadiuvato anche dall‘assistente Tolfo, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi. Al Var, invece, ci saranno Mazzoleni e Bindoni, come Avar.

La partita sarà valida per la settima giornata di ritorno del campionato di serie A.