Dramma nel carcere di Sanremo, agente si toglie la vita dopo il turno - Riviera24

Sanremo. Un assistente capo del corpo della polizia penitenziaria si è tolto la vita al termine di un turno di lavoro nel carcere di Valle Armea, a Sanremo. A darne l’annuncio è il sindacato FS-CO.S.P. Sicurezza e Difesa Polizia Penitenziaria.

Stando alle prime informazioni, C.S., cinquantenne siciliano da anni in servizio del penitenziario matuziano, si sarebbe impiccato.

«Al momento si sconoscono le cause dell’insano gesto – dichiara FS-CO. S.P. -. Serve comunque una Commissione Nazionale d’inchiesta sul fenomeno suicidi tra le forze di polizia dello Stato Civile e Militari, serve maggiore attenzione sul male di vivere delle divise. Fino ad oggi solo palliativi e poche certezze di vita, le tristi e penose condizioni di lavoro e stress delle donne e degli uomini in divisa meritano maggiore e più altolocata attenzione e non solo parole d’occasione e fiori sulle tombe».