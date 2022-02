Dramma a Ventimiglia, uomo trovato morto in via Gallardi - Riviera24

Ventimiglia. Un uomo di 52 anni è stato trovato morto in via Gallardi a Ventimiglia nel pomeriggio. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118, giunto a bordo dell’automedica: per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

A trovare il corpo esanime è stato il fratello, entrando in casa.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e il medico legale. Indagini sono in corso per risalire alle cause del decesso. Al momento, tra le ipotesi, c’è quella di un’overdose letale.