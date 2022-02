Dragon Winter Series, a Sanremo l’ultima tappa

Sanremo. Quarto ed ultimo atto delle Dragon Winter Series, a Sanremo, nel week dell’11-13 febbraio: il più affollato ed elevato di tutti i campionati svolti in Europa.

Alla fine delle quattro tappe ben 39 barche provenienti da dodici nazioni si sono sfidate una volta al mese per tutto l’inverno, con bellissime condizioni anche in quest’ultima serie ed un programma rispettato in pieno: cinque le prove portate a termine con uno scarto applicato.

A dominare quest’ultima tappa è stata TUR 1212 Provezza Dragon, timonata da Andy Beadsworth, che con tre primi e un terzo posto si è permesso di non partecipare all’ultima prova.

Secondi gli Ucraini di Bunker Prince, che gareggiano per i colori dello Yacht Club Sanremo con ITA 77 , con al timone Evgeniy Braslavets, vincitori dell’intero Campionato delle Winter Series, davanti a GBR 819 di Klaus Diederichs, con a bordo il Campione dianese Diego Negri.

Terzi della serie i russi ITA 76 di Rocknrolla, con Dimtry Samokhin. Primo degli italiani al sesto posto il Presidente del Circolo Organizzatore Beppe Zaoli in regata con il figlio Andrea e l’olimpionico Flavio Grassi.

Lo Yacht Club Sanremo confida che un campionato che ha raccolto così tanto entusiasmo alla sua prima edizione porti un successo ancora più grande nel prossimo anno. Lo Yacht Club Sanremo sarà ancora Capitale di questa bellissima classe a marzo e ad aprile rispettivamente con la classica International Italian Dragon Cup ed il Campionato Europeo. Grazie al prezioso supporto del Comune di Sanremo, in questi mesi invernali e nei prossimi primaverili certamente il turismo è stato e sarà incrementato dalla continua organizzazione di regate durante le quali i concorrenti possono trarre beneficio dalle meravigliose condizioni sia meteorologiche sia tecniche.