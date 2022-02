Draghi a Genova scortato dalla motovedetta della guardia costiera, iniziata la visita del Premier - Riviera24

Genova. Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato alle 10 a Palazzo San Giorgio, scortato via mare a bordo di una motovedetta della guardia costiera. E’ iniziata così la visita istituzionale del Premier nel capoluogo regionale. A presidiare la zona della darsena c’è un ingente cordone di sicurezza delle forze dell’ordine. Secondo programma, Draghi incontrerà, nella sede dell’Autorità portuale a Palazzo San Giorgio, il presidente Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci e di Paolo Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale. Ad accogliere il Premier ci sono il sottosegretario alla Salute Andrea Costa e gli onorevoli Edoardo Rixi (Lega) e Raffaella Paita (Italia Viva).

A terra è previsto il confronto con un gruppo di imprenditori genovesi, sul prossimo ampliamento del bacino genovese, a cui il Pnrr destina 692,5 milioni di euro di finanziamento, di cui 600 per la sola nuova diga foranea del porto di Sampierdarena. Il Premier si sposterà successivamente in via Fillak per un momento di preghiera in ricordo delle vittime del Ponte Morandi. La visita si concluderà con il sopralluogo sul cantiere del Terzo Valico Ferroviario.

Il presidente è stato accolto da un ristretto numero di cittadini che gli hanno tributato un applauso. Poco distante dei contestatori gli hanno urlato “vergogna”.

L’intervento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. «In questa sala davanti a lei c’è la Genova che non si è mai fermata nonostante le difficoltà – ha detto Toti -. C’è quella città e quella regione per cui i guai sono iniziati un pochino prima che arrivasse il covid, con il crollo del ponte Morandi. C’è quella Genova che ha costruito un bellissimo ponte, ma anche quella Genova finita sotto le macerie che ha saputo ricostruirsi in tempo rapido».

«Oggi rivediamo la luce dopo un guaio più grosso che ha coinvolto il mondo, il Covid – ha aggiunto -. E se oggi siamo qui in questa sala è grazie alla campagna vaccinale messa in atto dal governo. Oggi le abbiamo fatto visitare un pezzo del nostro porto e poi continueremo con altro».

Sui fondi stanziati dal Pnrr per Genova, circa 1,5 miliari di euro, il governatore ha detto: «I soldi che spendiamo oggi per rendere più competitivo il paese domani. Togliere opportunità al futuro dei nostri giovani è la peggiore delle disuguaglianza che si possa creare, e noi oggi stiamo lavorando per evitarlo».

Lungo le tappe della visita sono attese proteste del movimento No pass.

