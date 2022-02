Draghi a Genova, Foti: «L'appuntamento si è trasformato in una lezione di storia e in un continuo richiamo alle azioni del Pnrr» - Riviera24

Genova. «Il discorso di Draghi a Palazzo San Giorgio dimostra quanto sia inascoltato il territorio genovese. L’appuntamento genovese del presidente del Consiglio si è trasformato in una lezione di storia ed in un continuo richiamo alle azioni del PNRR, focalizzando l’attenzione (quasi) esclusivamente sul porto. Ma Genova non è solo il porto ed il porto antico. Ci saremmo aspettati dal presidente Draghi un passaggio del suo discorso sul tema del raddoppio ferroviario, anziché ricordare quanto si è avviato sul nodo ferroviario» – afferma Marco Foti, responsabile regione Liguria e dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia.

«Una riflessione sulla Gronda, così da rispondere ai tanti automobilisti quotidianamente bloccati sulla rete autostradale ligure. Giusto appunto. Le autostrade liguri, che fanno perno su Genova, sempre più dipendente dai flussi veicolari di lunga percorrenza. Ci saremmo aspettati una maggiore risposta da presidente del consiglio dei ministri del Governo dei migliori. Per Genova e per la Liguria» – dice Marco Foti, responsabile regione Liguria e dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia.