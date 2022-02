Dopo Bat Amadeus sui muri di Sanremo spunta Drusilla Foer anti senatore Pillon

Sanremo. John Sale colpisce ancora. Al secolo Giovanni Saldì, artista e performer di Casale Monferrato, dopo Bat Amadeus ha realizzato un altro personaggio a tema festivaliero.

Si tratta della co-conduttrice Drusilla Foer, trasformata in personaggio dei fumetti con la vignetta che dice «nella vita c’è chi ha sex appeal e chi ha solo sex a Pillon», con riferimento alla recente querelle che ha visto coinvolto il senatore Pillon.

guarda tutte le foto 8



Bat Amadeus e Sex Pillon

Insieme a Bat Amadeus, i Maneskin, Drusilla compare in tre murales dipinti in una traversa di via Matteotti, a pochi passi dal teatro Ariston, palco del 72esimo Festival della Canzone Italiana. Saldì, nella realizzazione delle opere, ha collaborato con altri creativi casalesi: il grafico Gabriele Gioria, Iaia ed Enrico Brunello.