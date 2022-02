Donato al canile Enpa di Sanremo il ricavato dei calendari di beneficienza di BordiEventi - Riviera24

Bordighera. «Nella giornata di ieri il ricavato dei calendari di beneficienza è stato donato al canile Enpa di Sanremo, abbiamo passato proprio un bel pomeriggio in compagnia di cani e volontari», hanno annunciato i membri dell’associazione culturale BordiEventi.

«Ci teniamo a ringraziare di cuore tutti gli amanti di Bordighera che hanno partecipato con le loro foto alla realizzazione del calendario, ma soprattutto grazie a tutte quelle persone che hanno deciso di acquistarlo facendo una donazione. Dalle foto i cani sembrano aver apprezzato il vostro gesto.

In ultima istanza, ci sentiamo in dovere di scusarci con tutte quelle persone che hanno subito ritardi nelle consegne del calendario, purtroppo per motivi che non dipendono direttamente da noi, non accadrà più».