Dolceacqua, perde il controllo dell'auto e finisce nel fiume: salvato - Riviera24

Dolceacqua. Mobilitazione di soccorsi in serata per un uomo di 28 anni, D.T., di Dolceacqua, finito nel greto del fiume dopo aver perso il controllo della propria auto. La vettura ha sfondato il guardrail ed è precipitata nel fiume nel territorio comunale di Dolceacqua all’altezza del bivio per Rocchetta Nervina.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia e i carabinieri.

Fortunatamente, il giovane non ha riportato gravi ferite. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, che dovranno accertare l’eventuale presenza di un’altra persona nell’auto. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni, infatti, il 28enne non era solo: sembra che un altro uomo, probabilmente per lo shock, si sia allontanato dalla vettura subito dopo l’incidente.