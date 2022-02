Diano Marina, pubblicato l’atteso bando per funzionario della polizia municipale

Diano Marina. Dopo una situazione “travagliata” arriva l’approvazione dell’avviso pubblico per il funzionario della polizia locale a Diano Marina. Il posto ad oggi risulta ancora vacante dopo il pensionamento, dal 1° ottobre, da parte del comandante Franco Mistretta.

L’amministrazione comunale ha pubblicato nella giornata odierna i requisiti per accedere al bando, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato, tramite mobilità, come funzionario. Tra i requisiti necessari per la partecipazione: essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di altra pubblica amministrazione, con inquadramento nella categoria giuridica D del “CCNL Funzioni Locali” o equivalente alla categoria e profilo, con un’esperienza almeno quinquennale nel profilo professionale di cui al presente Bando.