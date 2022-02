Diano Marina, primo appuntamento con "La Storia nel Parco" al museo civico del Lucus Bormani - Riviera24

Diano Marina. Comincia questo venerdì “La Storia nel Parco”, una speciale serie di laboratori didattici mirata alla scoperta del passato e alla conoscenza della storia millenaria del Golfo dianese, che avrà luogo nella suggestiva cornice offerta dal giardino di Palazzo del Parco.

Il primo appuntamento “Giochiamo con la Storia!” è appunto previsto nei giorni venerdì 11 e sabato 12 febbraio alle 15 e permetterà ai piccoli visitatori del museo di scoprire e provare i giochi dell’infanzia e i passatempi dei loro coetanei di epoca romana.

Il secondo appuntamento “In viaggio coi Romani!” avrà invece luogo nei giorni venerdì 25 e sabato 26 febbraio alle 15, e permetterà di scoprire il tema del viaggio via terra in epoca romana, raccontando le abitudini, i bagagli e le peripezie dei viaggiatori e dei pellegrini di epoca romana. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina. Per i laboratori è gradita la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni contattare il Museo Civico del Lucus Bormani, a Palazzo del Parco, in corso Garibaldi 60, a Diano Marina telefonando al +39 0183.497621, scrivendo a museodiano@istitutostudiliguri.191.it, o su www.iisl.it. Il museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram. Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì-venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.