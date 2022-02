Diano Marina, iniziano i lavori in viale Kennedy. Ecco le modifiche al mercato

Diano Marina. Prendono il via oggi, 14 febbraio, i lavori di rifacimento del marciapiede di viale Kennedy, nel tratto compreso tra il bar “Chocolat” ed il Centro medico “Dea Diana”, che l’amministrazione comunale conta di terminare entro il 9 aprile di quest’anno.

L’avvio del rifacimento in questione interesserà un’area occupata, in parte, da una decina di banchi del mercato settimanale del martedì, che verranno temporaneamente ricollocati. A seguito di una riunione con le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio di Imperia, i banchi in questione saranno spostati in piazza Jacopo Virgilio.