Diano Marina, il consiglio comunale si apre con un minuto di silenzio per ricordare il terremoto di 135 anni fa - Riviera24

Diano Marina. Inizia con un minuto di silenzio il consiglio comunale odierno di Diano Marina, in ricordo alle vittime del terremoto che 135 anni fa colpì la Liguria e in particolare Diano Marina, dove si registrarono gli effetti più gravi, con oltre 190 morti.

Nominata dal consiglio la nuova commissione toponomastica, che rimarrà valida fino a fine mandato dell’attuale amministrazione. Novità anche per quanto riguarda la delega delle funzioni relative alla riscossione delle entrate comunali ad un ente diverso: l’assessore Spandre ha infatti presentato la possibilità di attribuire tale delega, anziché a Fintel, ad Ader, Agenzia delle Entrate. Una decisione approvata, dal cui voto si è astenuta la minoranza.

Uno degli argomenti più discussi del consiglio è stato il focus sugli interventi delle acque reflue. Ad introdurre la discussione è stato direttamente il sindaco Cristiano Za Garibaldi. «Si è intimato, in accordo con il comune di Imperia, di intervenire sui problemi del depuratore. Il conto dei lavori di manutenzione straordinaria della struttura in questione, da parte di Rivieracqua è risultato decisamente alto: quasi 800mila euro per cui la società si impegna a provvedere per il 10%; il restante viene demando ai comune di Imperia, Pontedassio, Diano Castello e Diano Marina a cui, nel dettaglio, spetta il 17% del pagamento, per un totale di 117mila euro». Il consigliere di minoranza Francesco Parrella ha ha ricordato come la stessa Rivieracqua sia in debito con il comune di oltre 2 milioni di euro, perplessità condivisa anche dal consigliere Marcello Bellacicco. A questo proposito il sindaco ha sottolineato come se, da una parte Rivieracqua sia stata un problema di tanti comuni, inclusa Diano Marina, dall’altra è il motivo di importanti risultati, come la bandiera blu e la prossima sistemazione dell’acquedotto. La convenzione in questione è stata quindi approvata.