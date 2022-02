Diano Marina, gli alberi di Natale continuano a vivere in Valle Arroscia - Riviera24

Diano Marina. Si è svolta ad Aquila d’Arroscia la cerimonia di inaugurazione degli abeti rossi piantati nel borgo dell’entroterra. I trenta alberi di Aquila sono solo alcuni dei quasi 200 abeti acquistati dai commercianti di Diano Marina e piantumati in diversi Comuni del nostro entroterra: Mendatica, Rezzo, Armo, Borghetto D’Arroscia, Vessalico, Ranzo, Aquila D’Arroscia, Pigna e Rocchetta Nervina.

Si è trattato dell’atto conclusivo di una più ampia iniziativa ideata dal Comune di Diano Marina, in collaborazione con Confcommercio Golfo Dianese. Durante il periodo delle ultime festività natalizie, infatti, i commercianti della Città degli Aranci hanno acquistato e addobbato quasi 200 alberi di Natale.

Spiega Franca Weitzenmiller, presidente della Confcommercio del Golfo Dianese: «Il progetto ha abbellito le vie del centro di Diano Marina allietando lo shopping e le giornate di festa. Avendo acquistato però alberi vivi, con radici, abbiamo potuto fare del bene all’ambiente».

Sottolinea il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi: «Un’iniziativa bellissima. Abbiamo deciso di non far morire questi alberi, un’occasione in più per unire il nostro mare con l’entroterra, alimentando la collaborazione tra i Comuni. Su questa scia, ho rinnovato l’invito alle Amministrazioni coinvolte a partecipare e presenziare ad Aromatica, la manifestazione dedicata alle erbe, ai sapori e ai profumi della Riviera Ligure. L’appuntamento si svolgerà dal 6 all’8 maggio».

Fondamentale, per la riuscita dell’iniziativa, la collaborazione con le guardie ambientali e zoofile dell’Accademia Kronos di Diano Castello. Grazie a loro è stato possibile piantumare un così grande numero di abeti in zone colpite da incendi e bisognose di rimboschimento.

Dice il responsabile locale di Accademia Kronos Giuseppe Gandolfo: «Siamo orgogliosi di aver partecipato e speriamo di proseguire con questa ed altre iniziative simili nei prossimi anni. Un sentito ringraziamento ai sindaci e alle Amministrazioni che hanno aderito». Presenti alla cerimonia, oltre al presidente Weitzenmiller e al sindaco Za Garibaldi, anche la consigliere comunale con delega al Commercio di Diano Marina Veronica

Brunazzi e l’assessore all’Ecologia, Barbara Feltrin. Sono intervenuti anche i sindaci di Aquila d’Arroscia (Tullio Cha), di Rezzo (Renato Adorno), di Vessalico (Paola Gilberti) e di Mendatica (Piero Pelassa), in rappresentanza di tutte le amministrazioni che hanno collaborato con grande entusiasmo.

Dice Tullio Cha: «Con questa iniziativa ad Aquila avremo un bel viale alberato. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Diano Marina e la Confcommercio per averci coinvolto».