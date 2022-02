Diano Marina, Federalberghi consegna targhe di ringraziamento agli ex comandanti di carabinieri e polizia municipale

Diano Marina. Questa mattina a Diano Marina la Federalberghi, rappresentata dal presidente del Golfo Dianese e presidente regionale onorario Americo Pilati e dal consiglio direttivo, ha consegnato delle targhe di ringraziamento al luogotenente Umberto Salvatico, ex comandante della stazione carabinieri e al commissario Franco Mistretta, ex comandante della polizia municipale, entrambi andanti di recente in pensione.

Spiega il presidente di Federalberghi Pilati: «Non è stata soltanto un’occasione per consegnare una targa a delle personalità che hanno chiuso il loro ciclo lavorativo. Il mio desiderio, insieme al Consiglio direttivo, è infatti quello di riflettere sul periodo che stiamo vivendo. In questi tempi feroci e spietati, dove tutto passa e scorre in maniera inesorabile e sembra non lasciare nessun segno nelle vite altrui, abbiamo voluto che il nostro semplice incontro rappresentasse un momento di riflessione e rimanesse nella memoria di tutti noi il riconoscimento di tanti anni vissuti insieme».

Conclude Pilati: «A nome di tutti gli albergatori di Diano Marina, ringrazio Umberto Salvatico e Franco Mistretta per la loro discreta e rassicurante presenza in tutti questi anni, che ci ha sempre dato la tranquillità di sapere che all’occorrenza avremmo potuto contare su di loro».